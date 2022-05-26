Відповідну заяву Гуківської сільської ради опублікував у своєму фейсбуці громадський активіст, голова громадської організації "Світанок", співзасновник проєктів Декомунізація.Україна та Мова.Харків Вадим Поздняков.

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Поздняк обурився такою заявою голови сільради Петра Ільницького. "Ось такі сільські голови чекають окупантів", – прокоментував громадський діяч.

Заява Ільницького до Поздняка / фото з фейсбуку Вадима Подзняка

У своїй заяві Ільницький розповів, що вулиця Пушкіна у селі Пукляки перейменована на вулицю Пушкінська. Різниці у значенні цих двох назв начебто не помітно, проте Ільницький зазначив, що дана вулиця отримала назву Пушкінська, бо в давнину там було розташовано багато пушок. Голова сільради, ймовірно, не часто використовує це слово, бо знав би, що всі українці називають цей тим артилерійської зброї гарматою.

За словами Ільницького, назва другої вулиці Жовтнева не має нічого спільного з радянським союзом. Місцеві жителі назвали її так, тому що там росте багато дерев, а восени вони жовтіють. Ймовірно, Жовтневий переворот, який організували росіяни у жовтні 1917 року теж був названий через колір листя на деревах восени.

Нагадаємо про значення терміну "декомунізація". Це процес позбавлення всього українського від наслідків комуністичної ідеології. Він розпочався ще після розпаду СРСР, проте значних масштабів зазнав під час ленінопаду в період євромайдану 2014 року.