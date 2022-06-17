На Хмельниччині назвали вулицю на честь Залужного

Так подумали й в одному селищ Хмельниччини, й прийняли рішення назвати одну із вулиць на його честь. Мовиться про Стару Синяву Хмельницької області.

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Раніше вулиця та провулок були названі іменем радянського полководця Георгія Жукова. Втім, вже відтепер їх перейменували на честь Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

Відповідне рішення було прийнято депутатами Старосинявської селищної ради. Загалом на території громади перейменували 78 вулиць із російськими та радянськими назвами.

У селищній раді Старої Синяви вирішили перейменувати вулиці населених пунктів громади, які мають назви, пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їх діячів. У травні 2022 року виконавчий комітет селищної ради ухвалив таке рішення.

Серед перейменованих вулиць були:

Чапаєва

Ватутіна

Дерибасівська

Кірова

Щорса

Гагаріна

Жукова

Чкалова та інших.

До слова, у самій Старій Синяві вулицю Жукова перейменували на честь генерала Залужного, як і провулок. Також перейменують проспект Жукова і у Харкові. Мер міста заявив, що готовий до цього, хоча ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був іншої думки.

У Києві декомунізували арку дружби народів

У травні 2022 року у Київській міській раді ухвалили рішення про декомунізацію назви арки дружби народів. Тепер вона матиме назву – Арка Свободи українського народу.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у міській раді затвердили понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць. За його словами, їх мають передати до музею тоталітаризму.

Також перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що у Київській міській раді триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць і так далі. За його словами, в України є багато визначних героїв, іменами яких ми б давно мали назвати вулиці, площі та міста.

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