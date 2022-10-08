По информации ЛГС, улица расположена в Галицком районе Львова, рядом с парком Ивана Франко. Она соединяет улицы Яна Матейко и Устияновича.

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Во Львове появилась улица Ивана Вакарчука

Первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик во время открытия отметил, что когда-то улицы называли именами не украинских героев, а иногда и откровенных недругов Украины. Однако 7 октября во Львове почтили светлую память великого украинца, педагога и государственника – Ивана Вакарчука.

Это событие является знаковым и учитывая то, что в период войны мы отдаем дань уважения не только воинам, которые каждый день гибнут на фронте, но и отмечаем того, кто своим трудом держал другой фронт – образовательный – знаниями, мудростью формировал новое поколение сознательных украинцев,

– подчеркнул Годик.

Городской глава Андрей Садовый отметил, что Иван Вакарчук, когда работал министром или ректором, всегда был впереди и принимал на себя удар.

"Его ненавидела бюрократическая машина, зато любили и обожали студенты. Он дал определенный тренд. Сложно быть лидером, сложно брать на себя ответственность. Но мне приятно, что депутаты взяли на себя ответственность, и у нас во Львове есть улица Ивана Вакарчука", – добавил Садовый.

В свою очередь, Святослав Вакарчук рассказал, что для его семьи открытие улицы в честь отца – это большая честь и очень теплое событие.

"Я хочу поблагодарить всю общину за поддержку, за чествование памяти моего папы. А также всех, кто непосредственно принимал решение относительно наименования: депутатов, мэра, членов комиссии. Для моего отца главное было сделать всех нас – детей, студентов и всех вокруг себя – образованными, глубокими людьми, которые отвечают за свои слова и за свои поступки. Спасибо, за сохранение этой памяти", – подытожил лидер группы "Океан Эльзы".

Ранее улица Ивана Вакарчука называлась Кондрата Рылеева. Ее переименовали в рамках деколонизации топонимики во Львовской ГТО. По состоянию на 7 октября новые украинские названия предоставили уже 47 улицам.

Интересно! Всего во Львовской территориальной общине дерусифицируют 53 улицы, названные в честь российских деятелей, а также те, которые имеют названия, ассоциирующиеся с Российской империей, Россией или советской пропагандой. Полный их перечень можно посмотреть на сайте Львовского городского совета.

Смотрите фото с открытия улицы Ивана Вакарчука / Фото ЛОВА и Романа Балука

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