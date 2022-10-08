За інформацією ЛМР, вулиця розташована у Галицькому районі Львова, поруч із парком Івана Франка. Вона сполучає вулиці Яна Матейка та Устияновича.

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У Львові з'явилася вулиця Івана Вакарчука

Перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик під час відкриття зазначив, що колись вулиці називали іменами не українських героїв, а подекуди й відвертих недругів України. Однак 7 жовтня у Львові вшанували світлу пам'ять великого українця, освітянина та державника – Івана Вакарчука.

Ця подія є знаковою і з огляду на те, що в період війни ми віддаємо шану не тільки воїнам, які кожного дня гинуть на фронті, а й відзначаємо того, хто своєю працею тримав інший фронт – освітній – знаннями, мудрістю формував нове покоління свідомих українців,

– наголосив Годик.

Міський голова Андрій Садовий зауважив, що Іван Вакарчук, коли працював міністром чи ректором, завжди був попереду та брав на себе удар.

"Його ненавиділа бюрократична машина, зате любили та обожнювали студенти. Він дав певний тренд. Складно бути лідером, складно брати на себе відповідальність. Але мені приємно, що депутати взяли на себе відповідальність, і ми маємо у Львові вулицю Івана Вакарчука", – додав Садовий.

Своєю чергою, Святослав Вакарчук розповів, що для його родини відкриття вулиці на честь батька – це велика честь і дуже тепла подія.

"Я хочу подякувати усій громаді за підтримку, за вшанування пам'яті мого тата. А також усім, хто безпосередньо приймав рішення щодо найменування: депутатам, міському голові, членам комісії. Для мого батька головне було зробити всіх нас – дітей, студентів і всіх навколо себе – освіченими, глибокими людьми, які відповідають за свої слова і за свої вчинки. Дякую, за збереження цієї пам'яті", – підсумував лідер гурту "Океан Ельзи".

Раніше вулиця Івана Вакарчука мала назву Кіндрата Рилєєва. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки у Львівській МТГ. Станом на 7 жовтня нові українські назви надали вже 47 вулицям.

Цікаво! Загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названі на честь російських діячів, а також ті, які мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою. Повний їхній перелік можна переглянути на сайті Львівської міської ради.

Дивіться фото з відкриття вулиці Івана Вакарчука / Фото ЛОВА та Романа Балука