Руководитель городского управления образования Андрей Закалюк рассказал, что сегодня, 4 апреля, во Львове ученик 10 класса распылил в коридоре школы №91, что на улице Варшавской, перцовый баллончик. Семерым детям медики оказали помощь и отпустили домой, трех школьников госпитализировали.

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Ребенок распылил перцовый баллончик в школе

Сообщается, что между третьим и четвертым уроком ученик 10 класса вышел в коридор и распылил перцовый баллончик, который он перед тем купил в супермаркете. Соответственно, когда дети начали выходить на перемену, часть из детей вдохновлялась этого.

Впоследствии работники учебного заведения вызвали "скорую" и правоохранительные органы. Всего в детскую больницу святого Николая доставили 10 детей. Семерым из них оказали необходимую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Во Львовской школе ученик распылил перцовый баллончик: смотрите видео

В то же время троих детей госпитализировали в отделение старшего детства больницы на Орлика. По состоянию на сейчас удалось сконтактировать с мамой ученика, который распылил перцовый баллончик на территории школы, где находились дети.

Сейчас проводятся разговоры с этим учеником. Есть информация, что парень проживает вместе с мамой, отца нет. Семья находится в сложных жизненных обстоятельствах. Скорее всего он просто хотел сделать это из любопытства. Скорее всего он не думал, что это будет иметь такие последствия,

– заверил чиновник.

Управление образования сейчас планирует принять профилактические меры, чтобы предотвратить такие случаи в школах в будущем.

На месте инцидента работают соответствующие службы: смотрите видео

Ранее ученица распылила слезоточивый газ в школе на Киевщине

В Софиевской Борщаговке 27 сентября школьница распылила слезоточивый газ. Сообщалось, что 14-летний ученик принес в школу спецсредство. Во время перерыва 13-летняя девушка распылила его.

За помощью к медикам тогда обратилось 5 детей в возрасте 11 – 12 лет. Согласно предварительному диагнозу, было зафиксировано раздражающее действие слезоточивого газа. Всем оказали помощь и передали родным.