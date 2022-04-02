Продажа алкоголя разрешена с 12:00 до 20:00 часов
Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Возобновить продажу слабоалкогольных напитков решили после встреч с производителями пива.
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Москаленко сообщил, что продажа пива и вина разрешена с 12:00 до 20:00 часов.
В то же время остается действующим запрет на употребление алкоголя:
- в общественных местах;
- на летних площадках;
- террасах.
Также запрещена продажа крепких алкогольных напитков.
Нарушителей ждут общественные работы
Москаленко предупредил, что при несоблюдении требований продажи алкоголя и распитии его в общественных местах будут привлекаться к общественным работам.
Также у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будут изымать автомобили для нужд Вооруженных Сил Украины.
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