Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00 години

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Відновити продаж слабоалкогольних напоїв вирішили після зустрічей з виробниками пива.

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Москаленко повідомив, що продаж пива і вина дозволено з 12:00 до 20:00 години.

Водночас залишається чинною заборона на вживання алкоголю:

у громадських місцях;

на літніх майданчиках;

терасах.

Також заборонений продаж міцних алкогольних напоїв.

Порушників чекають громадські роботи

Москаленко попередив, що за недотримання вимог продажу алкоголю та розпиття його в громадських місцях залучатимуть до громадських робіт.

Також у водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, будуть вилучати авто для потреб Збройних Сил України.

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