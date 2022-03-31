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До теми У Києві частково дозволять продаж алкоголю

На Одещині також дозволили продавати алкоголь, але не весь

Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації з 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць в період з 09:00 хвилин до 15:00. Продаж міцних алкогольних напоїв – заборонено,

– йдеться у заяві

При цьому й надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Водночас, за словами начальника Одеської ОВА Максима Марченка, якщо рівень злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю зросте, то в Одесі та області знову заборонять продаж будь-яких алкогольних напоїв.