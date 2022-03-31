Нагадаємо, що під час запровадження воєнного стану по всій Україні заборонили продаж алкогольних напоїв. Через певний час кожна область ухвалила рішення: послабити заборону, чи ні. Так, з 1 квітня алкоголь можна буде придбати у Києві.

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Продавати алкоголь у Києві будуть з 11:00 по 16:00. Придбати напої можна буде як у магазинах, так і закладах сфери обслуговування.

Напередодні на Миколаївщині дозволили продавати алкогольні напої на вихідних. Але глава ОВА Віталій Кім зазначив, що "сухий закон" можуть повернути, якщо мешканці зловживатимуть ним.

На Черкащині також дозволили продавати алкогольні напої. Їх відпускатимуть з 08:00 до 20:00.

У Львівській області теж дозволили продаж спиртних напоїв. Правда, це поширюється лише на область, а от у Львові Андрій Садовий відповідного дозволу не давав.

Подібна ситуація на Волині. Там дозволили продавати слабоалкогольні напої. Зауважимо, що у Луцьку все ще діє заборона на алкоголь.

На Житомирщині купити алкогольні напої можна з 10:00 до 18:00. В інший час це робити заборонено.

Зауважимо, що по всій Україні ресторатори намагаються добитися того, щоб слабоалкогольні напої можна було продавати у закладах тих регіонів, де все ще діє "сухий закон". Це, на думку підприємців, допомогло б їм підтримувати бізнес на плаву та дозволяло забезпечувати країну податками.

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