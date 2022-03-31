Напомним, что во время введения военного положения по всей Украине запретили продажу алкогольных напитков. Через некоторое время каждая область приняла решение: ослабить запрет или нет. Да, с 1 апреля алкоголь можно будет приобрести в Киеве.

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Продавать алкоголь в Киеве будут с 11:00 до 16:00. Приобрести напитки можно будет как в магазинах, так и в заведениях сферы обслуживания.

Накануне в Николаевской области разрешили продавать алкогольные напитки на выходных. Но глава ОВА Виталий Ким отметил, что "сухой закон" могут вернуть , если жители будут злоупотреблять им.

В Черкасской области также разрешили продавать алкогольные напитки. Их будут отпускать с 08:00 до 20:00 .

Во Львовской области тоже разрешили продажу спиртных напитков. Правда, это распространяется только на область, а вот во Львове Андрей Садовый соответствующего разрешения не давал .

Похожая ситуация на Волыни. Там разрешили продавать слабоалкогольные напитки . Обратим внимание, что в Луцке все еще действует запрет на алкоголь.

На Житомирщине купить алкогольные напитки можно с 10:00 до 18:00 . В другое время это делать нельзя.

Заметим, что по всей Украине рестораторы пытаются добиться того, чтобы слабоалкогольные напитки можно было продавать в заведениях регионов, где все еще действует "сухой закон". Это, по мнению предпринимателей, помогло бы им поддерживать бизнес на плаву и позволяло снабжать страну налогами.