По словам главы Черкасской ОВА, это решение продиктовано исключительно экономикой. Чтобы обеспечить стабильную работу предприятий отрасли, увеличение поступлений в бюджет от уплаты налогов и уменьшение доли продаж нелегальной продукции.

Читайте также Позиция Львова неизменна, – Садовый о запрете продажи алкоголя

В то же время командиры воинских частей и других воинских формирований, дислоцированные на территории области, обязаны принять все меры для недопущения употребления алкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами,

– подчеркнул Табурец.

Он добавил, что у пьяных водителей и дальше будут изымать автомобили на нужды армии.