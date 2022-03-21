По словам главы Черкасской ОВА, это решение продиктовано исключительно экономикой. Чтобы обеспечить стабильную работу предприятий отрасли, увеличение поступлений в бюджет от уплаты налогов и уменьшение доли продаж нелегальной продукции.
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В то же время командиры воинских частей и других воинских формирований, дислоцированные на территории области, обязаны принять все меры для недопущения употребления алкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами,
– подчеркнул Табурец.
Он добавил, что у пьяных водителей и дальше будут изымать автомобили на нужды армии.
Ранее в Волынской ОВА решили с 17 марта возобновить продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков. Такое заявление сделал ее глава Юрий Погуляйко.