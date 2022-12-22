Среди несгибаемых пациентов больницы – 9-летняя Софийка из Николаева, чудом выжившая после ракетных обстрелов кафиров.

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Удивительная история спасения Софийки

Трагедия произошла 4 апреля. В тот день в результате взрывов кассетных бомб 9-летняя Софийка получила тяжелое ранение. Обломок от кассетного снаряда прошел более 11 сантиметров через весь мозг девочки от лобного участка до затылка.

В течение двух дней Софийка пролежала в коме в Николаеве. Все время ее мама Нина молила Бога только об одном – чтобы дочь выжила и не потеряла воспоминаний о ней. К счастью, Софийка очнулась и произнесла: "Мамочка!".

Далее девочку эвакуировали во Львов, в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова. Там команда нейрохирургов провела сложную операцию – удалила обломок снаряда из мозга, закрыв дефект титановой пластины. В дальнейшем девочку ждет длительная реабилитация.



9-летняя Софийка из Николаева / Фото Львовского городского совета

Хирурги больницы Святого Николая оперируют даже ночью, чтобы спасти детей

Во время войны детская больница Святого Николая во Львове стала местом спасения для сотен пострадавших от войны маленьких украинцев. Таких детей, как Софийка, транспортируют эвакуационными поездами и автомобилями скорой медицинской помощи.

Количество пациентов выросло почти втрое. А для оказания качественной помощи необходимо материальное техническое обеспечение, в частности, современное медицинское оборудование.

Сейчас перед хирургами детской больницы стоит сложный вызов – очередь детей на операции. Хирурги вынуждены оперировать ночью, чтобы спасти всех детей. Это сопровождается постоянными отключениями света и воздушными тревогами.



Хирурги больницы Святого Николая спасают сотни детей / Фото Львовского городского совета

Как наркозные станции помогают врачам

Ежедневно в больнице святого Николая 5 – 7 маленьких пациентов нуждаются в операциях. А наркозная станция, незаменимая в проведении хирургических, нейрохирургических, кардиологических вмешательств, – незаменима для длительной анестезиологии.

На сегодняшний день больница имеет одну такую станцию, а нужно еще не менее 3. Это позволит врачам быстро и параллельно делать еще большее количество операций, а детям не придется ждать их проведения и терять драгоценное время.

Справка. Наркозно-дыхательный аппарат – это оборудование, обеспечивающее высокую точность контроля жизненно важных функций организма во время операций и создающего необходимый уровень безопасности для пациента.

Стоимость одного аппарата составляет 2,2 миллиона гривен. Такая станция поможет спасать 7 маленьких пациентов ежедневно и более 2 тысяч детей каждый год только в стенах больницы Святого Николая.

Как присоединиться к проекту

Чтобы сделать рождественское чудо для маленьких украинцев, вы можете:

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