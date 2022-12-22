Серед незламних пацієнтів лікарні – 9-річна Софійка з Миколаєва, яка дивом вижила після ракетних обстрілів окупантів.
Важливо 9-річна дівчинка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових під Бахмутом
Дивовижна історія порятунку Софійки
Трагедія сталася 4 квітня. Того дня внаслідок вибухів касетних бомб 9-річна Софійка отримала важке поранення. Уламок від касетного снаряду пройшов понад 11 сантиметрів крізь увесь мозок дівчинки від лобної ділянки до потилиці.
Протягом двох днів Софійка пролежала у комі в Миколаєві. Весь час її мама Ніна молила Бога лише про одне – аби донька вижила і не втратила спогадів про неї. На щастя, Софійка прийшла до тями і промовила: "Мамочка!".
Далі дівчинку евакуювали до Львова, до Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб'єднання Львова. Там команда нейрохірургів провела складну операцію – видалила уламок снаряда із мозку, закривши дефект титановою пластиною. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація.
9-річна Софійка з Миколаєва / Фото Львівської міської ради
Хірурги лікарні Святого Миколая оперують навіть вночі, щоб врятувати дітей
За час війни дитяча лікарня Святого Миколая у Львові стала місцем порятунку для сотень постраждалих від війни маленьких українців. Таких діток, як Софійка, транспортують евакуаційними поїздами та автівками швидкої медичної допомоги.
Кількість пацієнтів зросла майже втричі. А для надання якісної допомоги потрібне матеріальне технічне забезпечення, зокрема, сучасне медичне обладнання.
Зараз перед хірургами дитячої лікарні стоїть складний виклик – черги дітей на операції. Хірурги змушені оперувати вночі, щоб врятувати всіх дітей. Це ще супроводжується постійними відключеннями світла та повітряними тривогами.
Хірурги лікарні Святого Миколая рятують сотні дітей / Фото Львівської міської ради
Як наркозні станції допомагають лікарям
Щодня в лікарні святого Миколая 5 – 7 маленьких пацієнтів потребують операцій. А наркозна станція, яка є незамінною в проведенні хірургічних, нейрохірургічних, кардіологічних втручань, – є незамінною для довготривалої анестезіології.
На сьогодні лікарня має одну таку станцію, а треба ще щонайменше 3. Це дозволить лікарям швидко та паралельно робити ще більшу кількість операцій, а дітям не доведеться чекати на їх проведення та втрачати дорогоцінний час.
Вартість одного апарату становить 2,2 мільйона гривень. Така станція допоможе рятувати 7 маленьких пацієнтів щодня і понад 2 тисячі дітей щороку тільки в стінах лікарні Святого Миколая.
Як долучитися до проєкту
Аби зробити різдвяне диво для маленьких українців, ви можете:
- Пожертвувати будь-яку комфортну суму на цей проєкт за лінком.
- Залучити свій бізнес, спільноту, друзів, знайомих та разом подарувати найкращий різдвяний подарунок для постраждалих дітей.
Медики наголошують, що маленької допомоги не буває і тільки разом ми можемо творити справжні різдвяні дива для дітей!