Серед незламних пацієнтів лікарні – 9-річна Софійка з Миколаєва, яка дивом вижила після ракетних обстрілів окупантів.

Важливо 9-річна дівчинка відрізала півметрову косу, аби купити каску для військових під Бахмутом

Дивовижна історія порятунку Софійки

Трагедія сталася 4 квітня. Того дня внаслідок вибухів касетних бомб 9-річна Софійка отримала важке поранення. Уламок від касетного снаряду пройшов понад 11 сантиметрів крізь увесь мозок дівчинки від лобної ділянки до потилиці.

Протягом двох днів Софійка пролежала у комі в Миколаєві. Весь час її мама Ніна молила Бога лише про одне – аби донька вижила і не втратила спогадів про неї. На щастя, Софійка прийшла до тями і промовила: "Мамочка!".

Далі дівчинку евакуювали до Львова, до Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб'єднання Львова. Там команда нейрохірургів провела складну операцію – видалила уламок снаряда із мозку, закривши дефект титановою пластиною. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація.



9-річна Софійка з Миколаєва / Фото Львівської міської ради

Хірурги лікарні Святого Миколая оперують навіть вночі, щоб врятувати дітей

За час війни дитяча лікарня Святого Миколая у Львові стала місцем порятунку для сотень постраждалих від війни маленьких українців. Таких діток, як Софійка, транспортують евакуаційними поїздами та автівками швидкої медичної допомоги.

Кількість пацієнтів зросла майже втричі. А для надання якісної допомоги потрібне матеріальне технічне забезпечення, зокрема, сучасне медичне обладнання.

Зараз перед хірургами дитячої лікарні стоїть складний виклик – черги дітей на операції. Хірурги змушені оперувати вночі, щоб врятувати всіх дітей. Це ще супроводжується постійними відключеннями світла та повітряними тривогами.



Хірурги лікарні Святого Миколая рятують сотні дітей / Фото Львівської міської ради

Як наркозні станції допомагають лікарям

Щодня в лікарні святого Миколая 5 – 7 маленьких пацієнтів потребують операцій. А наркозна станція, яка є незамінною в проведенні хірургічних, нейрохірургічних, кардіологічних втручань, – є незамінною для довготривалої анестезіології.

На сьогодні лікарня має одну таку станцію, а треба ще щонайменше 3. Це дозволить лікарям швидко та паралельно робити ще більшу кількість операцій, а дітям не доведеться чекати на їх проведення та втрачати дорогоцінний час.

Довідка. Наркозно-дихальний апарат – це устаткування, що забезпечує високу точність контролю життєво важливих функцій організму під час операцій і створює необхідний рівень безпеки для пацієнта.

Вартість одного апарату становить 2,2 мільйона гривень. Така станція допоможе рятувати 7 маленьких пацієнтів щодня і понад 2 тисячі дітей щороку тільки в стінах лікарні Святого Миколая.

Як долучитися до проєкту

Аби зробити різдвяне диво для маленьких українців, ви можете:

Пожертвувати будь-яку комфортну суму на цей проєкт за лінком.

Залучити свій бізнес, спільноту, друзів, знайомих та разом подарувати найкращий різдвяний подарунок для постраждалих дітей.

Медики наголошують, що маленької допомоги не буває і тільки разом ми можемо творити справжні різдвяні дива для дітей!