Хоркавый был членом национального Союза писателей Украины. Поэта трижды заключали в тюрьму из-за политических мотивов.
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Умер поэт-шестидесятник Роман Хоркавый
О смерти Романа Хоркавого сообщил на своей странице в фейсбук Юрий Волощак. По его словам, поэт был скромным и добрым человеком и честным христианином.
Близкий друг Калинцев, Гелей, Стефы Шабатуры и многих других патриотов борцов. Большая потеря для Львова, Украины. Светлая и вечная память. Такие люди не умирают, а переходят в вечность и идут прямо к Отцу Небесному,
– отметил Волощак.
Сейчас причина смерти поэта неизвестна. О времени прощания и отпевания сообщат позже.
Коротко о Романе Хоркавом
- Роман Хоркавый – шестидесятник, поэт, драматург, прозаик, переводчик, художник и искусствовед.
- Он был членом национального Союза писателей Украины.
- Поэт родился 12 августа 1940 года в семье львовского учителя.
- В молодые годы Хоркавый занимался конькобежным спортом, туризмом, лыжным и велосипедным спортом.
- Также он коллекционировал грамзаписи оперных арий, сонат, симфоний, реквиемов, кантат и украинских народных песен.
- Он начал писать в 1952 году, когда был учеником 5 класса сельской школы.
- Тогда он создавал преимущественно стихотворные и прозаические сказки. Тогда же Хоркавый начал рисовать.
- Литературным творчеством поэт начал заниматься с 1960 года, когда учился на третьем курсе университета.
- Хоркавый также работал учителем изобразительного искусства и вел малярную студию "Радостная палитра".
- Он занимался иллюстрированием своих и чужих книг, росписью церквей, иконописью, созданием витражей и мозаичных композиций на автостанциях. Хоркавый является автором более тысячи картин.
- До 1972 года он преподавал немецкий и английский языки в различных средних и высших учебных заведениях Львова.
- Однако по политическим мотивам Хоркавого уволили с должности преподавателя Львовской Политехники. Тогда ему не разрешили официально заниматься ни педагогической работой, ни научной.
- Первый арест настиг поэта в 1967 году, второй – в 1972, а третий в 1986 году.