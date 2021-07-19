Хоркавий був членом національної Спілки письменників України. Поета тричі ув'язнювали через політичні мотиви.
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Помер поет-шістдесятник Роман Хоркавий
Про смерть Романа Хоркавого повідомив на своїй фейсбук-сторінці Юрій Волощак. За його словами, поет був скромною і доброю людиною та чесним християнином.
Близький друг Калинців, Гелів, Стефи Шабатури та багатьох інших патріотів борців. Велика втрата для Львова, України. Світла і вічна пам'ять. Такі люди не помирають, а переходять у вічність і йдуть просто до Отця небесного,
– зазначив Волощак.
Наразі причина смерті поета невідома. Про час прощання та чину похорону повідомлять згодом.
Коротко про Романа Хоркавого
- Роман Хоркавий – шістдесятник, поет, драматург, прозаїк, перекладач, художник і мистецтвознавець.
- Він був членом національної Спілки письменників України.
- Поет народився 12 серпня 1940 року в родині львівського вчителя.
- У молоді роки Хоркавий займався ковзанярством, туризмом, лижним та велосипедним спортом.
- Також він колекціонував грамзаписи оперних арій, сонат, симфоній, реквіємів, кантат і українських народних пісень.
- Він почав писати у 1952 році, коли був учнем 5 класу сільської школи.
- Тоді він створював переважно віршовані та прозові казки. Тоді ж Хоркавий почав малювати.
- Літературною творчістю поет почав займатися від 1960 року, коли навчався на третьому курсі університету.
- Хоркавий також працював учителем образотворчого мистецтва та вів малярську студію "Радісна палітра".
- Він займався ілюструванням своїх та чужих книжок, розписом церков, іконописом, створенням вітражів та мозаїчних композицій на автостанціях. Хоркавий є автором понад тисячі картин.
- До 1972 року він викладав німецьку та англійську мови у різних середніх та вищих навчальних закладах Львова.
- Однак з політичних мотивів Хоркавого звільнили з посади викладача Львівської Політехніки. Тоді йому не дозволили офіційно займатися ні педагогічною роботою, ні науковою.
- Перший арешт спіткав поета у 1967 році, другий – у 1972, а третій у 1986 році.