О смерти Косаняка рассказала пресс-служба юридического факультета ЛНУ. В университете выражают искренние соболезнования по поводу смерти преподавателя.

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Умер многолетний преподаватель ЛНУ

Во Львове умер преподаватель ЛНУ Владимир Косаняк. Сейчас причина его смерти неизвестна.

"Администрация и коллектив юридического факультета ЛНУ имени Ивана Франко выражают глубокое сожаление в связи с преждевременной кончиной многолетнего преподавателя кафедры конституционного, административного и финансового права Владимира Ярославовича Косаняка", – говорится в сообщении.

В ЛНУ выразили искренние соболезнования семье, близким и коллегам Косаняка.

Светлая память о Владимире Ярославовиче, как о замечательном человеке и талантливом специалисте, всегда останется в наших сердцах. Вечная память!,

– подытожила пресс-служба юридического факультета.

О дате прощания и чине похорон сообщат позже.