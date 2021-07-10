Андрей Лавренюк умер в Страсбурге, причин пока не называли. В Укринформе пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с журналистом.
Читайте также На Тернопольщине трагически погиб доцент Университета
В информационном агентстве отметили, что он был опытным журналистом-международником, а также профессионалом своего дела и патриотом Украины.
Андрей останется в нашей памяти как образец преданного служения своему делу, хорошего друга, человека слова и чести. Покойся с миром,
– отметили в сообщении.
Бывший корреспондент Укринформа Роман Сущенко написал в фейсбуке, что о внезапной смерти Лавренюка сообщили украинские дипломаты.
Что известно об Андрее Лавренюка
- В 1999 году окончил Военный институт при "Львовской политехнике по специальности "военная журналистика".
- Впоследствии получил еще одно образование – в Институте финансов и международной торговли в Киеве по специальности "международное право".
- Работал в военных СМИ, занимал должность офицера пресс-службы Министерства обороны Украины, был корреспондентом УНИАН.
- В 2011 году стал корреспондентом Укринформа в Брюсселе. Там в течение 7 лет освещал деятельность международных институтов.
- С 2018 года Лавренюк был собственным корреспондентом агентства в Страсбурге. Работал там при Совете Европы и Европарламенте.
- У умершего остались мать, жена, сестра и сын.