Андрей Лавренюк умер в Страсбурге, причин пока не называли. В Укринформе пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с журналистом.

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В информационном агентстве отметили, что он был опытным журналистом-международником, а также профессионалом своего дела и патриотом Украины.

Андрей останется в нашей памяти как образец преданного служения своему делу, хорошего друга, человека слова и чести. Покойся с миром,

– отметили в сообщении.

Бывший корреспондент Укринформа Роман Сущенко написал в фейсбуке, что о внезапной смерти Лавренюка сообщили украинские дипломаты.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, коллегам и друзьям Андрея Лавренюка.

Что известно об Андрее Лавренюка