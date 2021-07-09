Преподаватель упал с высоты. Предварительно известно, что мужчина находился на лестничной клетке третьего этажа. Он перегнулся через перила и упал на бетонное покрытие.

Кстати "Спас сотни жизней": на Волыни трагически погиб врач-анестезиолог Александр Бакай

От полученных травм доцент скончался. Планируют создать комиссию и провести специальное расследование несчастного случая.

Имя погибшего пока не называют.

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