Преподаватель упал с высоты. Предварительно известно, что мужчина находился на лестничной клетке третьего этажа. Он перегнулся через перила и упал на бетонное покрытие.
Кстати "Спас сотни жизней": на Волыни трагически погиб врач-анестезиолог Александр Бакай
От полученных травм доцент скончался. Планируют создать комиссию и провести специальное расследование несчастного случая.
Имя погибшего пока не называют.
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