На месте водитель-виновник столкновения пытался "решить вопрос". Об этом сообщил нардеп-мажоритарщик из Прикарпатья Василий Вирастюк.

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Водитель авто был пьян

Авария произошла утром 6 июля в горной местности в Яремче Ивано-Франковской области. Водитель внедорожника Volkswagen Touareg ехал по закругленному участку дороги не справился с управлением.

Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с байкершей из Киева 32-летней Еленой Денисенко. У женщины не было шансов спастись, пишет Вирастюк. В то же время сам водитель невредим, потому что его спасли подушки безопасности.



Внедорожник после столкновения с байком / Фото из Фейсбука Василия Вирастюка

По словам свидетелей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и предлагал вознаграждение, чтобы помогли скрыться с места происшествия. По предварительным данным 1,19 промилле зафиксировали в организме водителя внедорожника,

– написал нардеп.

Вирастюк добавил: узнал, что 25-летний водитель на каждом этапе установки деталей пытается "порешать". Поэтому он хочет обратить внимание общественности на это смертельное ДТП. Он призвал правоохранители, медиков и судей соблюдать справедливость.



ДТП в Яремче, в котором погибла байкерша / Фото Нацполиции

В мотосообществе в Фейсбуке также написали об этом ДТП. Там отметили, что мужчина-виновник ДТП "мажорный и его будут пытаться отмазать".



Сообщение о смертельном ДТП с байкершей / Скриншот

Что о смертельном ДТП говорят в полиции

В полиции Ивано-Франковской области подтвердили факт ДТП и начали расследование. Там сообщили: водитель внедорожника не справился с управлением и допустил наезд на встречную полосу. У мужчины взяли анализ крови на содержание алкоголя. Правоохранители подтвердили: водитель был пьян – 1,19 промилле алкоголя.



Байк погибшей Елены Денисенко / Фото из Фейсбука Василия Вирастюка

Водителя полицейские задержали. По факту аварии следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства.