Викладач впав з висоти. Попередньо відомо, що чоловік перебував на сходовій клітці третього поверху. Він перехилився через перило та впав на бетонне покриття.

До речі "Врятував сотні життів": на Волині трагічно загинув лікар-анестезіолог Олександр Бакай

Від отриманих травм доцент помер. Планують створити комісію та провести спеціальне розслідування нещасного випадку.

Ім'я загиблого наразі не називають.

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