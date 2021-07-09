Викладач впав з висоти. Попередньо відомо, що чоловік перебував на сходовій клітці третього поверху. Він перехилився через перило та впав на бетонне покриття.
До речі "Врятував сотні життів": на Волині трагічно загинув лікар-анестезіолог Олександр Бакай
Від отриманих травм доцент помер. Планують створити комісію та провести спеціальне розслідування нещасного випадку.
Ім'я загиблого наразі не називають.
Інші трагічні інциденти: останні новини
- У квітні 2020 року викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Анатолій Мельник випав з вікна багатоповерхівки у Сихівському районі. Чоловіку було 63 роки.
- У Волинській області у Ковелі у липні 2021 року трагічно загинув лікар-анестезіолог Олександр Бакай. 46-річний чоловік потонув під час купання. Йому було 46 років.
- На відпочинку в Греції загинула українська суддя Наталія Кирилюк. Жінка пішла купатись та потонула. Раніше вона працювала у Смілянському міськрайонному суді Черкаської області.
- У Яремче сталася смертельна ДТП за участі байкерки з Києва Олени Денисенко. Водій автівки виїхав на зустрічку і зіштовхнувся із дівчиною на мотоциклі.