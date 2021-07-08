Наталія Кирилюк працювала на посаді з 2009 року. Спочатку була суддею у Донецьку, а потім її перевели до Сміли.
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Трагічний випадок за попередньою інформацією стався під час відпочинку в Греції. Жінка пішла купатися і потонула.
"Її життєвий шлях – це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам'яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом, – написали у суді.
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