Наталія Кирилюк працювала на посаді з 2009 року. Спочатку була суддею у Донецьку, а потім її перевели до Сміли.

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Трагічний випадок за попередньою інформацією стався під час відпочинку в Греції. Жінка пішла купатися і потонула.

"Її життєвий шлях – це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам'яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом, – написали у суді.

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