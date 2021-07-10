Андрій Лавренюк помер у Страсбурзі, причин наразі не називали. В Укрінформі пообіцяли згодом повідомити про час та місце прощання із журналістом.
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В інформаційному агенстві наголосили, що він був досвідченим журналістом-міжнародником, а також професіоналом своєї справи та патріотом України.
Андрій залишиться у нашій пам'яті як взірець відданого служіння своїй справі, хорошого друга, Людини слова та честі. Спочивай з миром,
– зазначили у повідомленні.
Колишній кореспондент Укрінформу Роман Сущенко написав у фейсбуці, що про раптову смерть Лавренюка повідомили українські дипломати.
Що відомо про Андрія Лавренюка
- У 1999 році закінчив Військовий інститут при "Львівській політехніці за спеціальністю "військова журналістика".
- Згодом здобув ще одну освіту – в Інституті фінансів та міжнародної торгівлі у Києві за спеціальністю "міжнародне право".
- Працював у військових ЗМІ, обіймав посаду офіцера пресслужби Міністерства оборони України, був кореспондентом УНІАН.
- У 2011 році став кореспондентом Укрінформу в Брюсселі. Там протягом 7 років висвітлював діяльність міжнародних інституцій.
- З 2018 року Лавренюк був власним кореспондентом агенства у Страсбурзі. Працював там при Раді Європи та Європарламенті.
- У померлого залишилися мати, дружина, сестра та син.