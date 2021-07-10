Андрій Лавренюк помер у Страсбурзі, причин наразі не називали. В Укрінформі пообіцяли згодом повідомити про час та місце прощання із журналістом.

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В інформаційному агенстві наголосили, що він був досвідченим журналістом-міжнародником, а також професіоналом своєї справи та патріотом України.

Андрій залишиться у нашій пам'яті як взірець відданого служіння своїй справі, хорошого друга, Людини слова та честі. Спочивай з миром,

– зазначили у повідомленні.

Колишній кореспондент Укрінформу Роман Сущенко написав у фейсбуці, що про раптову смерть Лавренюка повідомили українські дипломати.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, колегам та друзям Андрія Лавренюка.

Що відомо про Андрія Лавренюка