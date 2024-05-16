Железнодорожный районный суд Львовской области уже вынес приговор водителю Львовского коммунального АТП-1. Ему назначили штраф.

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Водитель признал свою вину и получил штраф

По материалам дела, инцидент произошел около 11 часов 30 апреля на остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Любинская – Выговского. Внезапно вспыхнул словесный конфликт, во время которого водитель взял в руки перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо оппоненту.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший получил химические ожоги І степени обоих глаз, что относят к легкой степени тяжести.

Водитель подал заявление о признании виновности. Судья признал виновным в совершении умышленного легкого телесного повреждения. Сергею Храмченко назначили 850 гривен штрафа. Впрочем, этот приговор еще может быть обжалован.