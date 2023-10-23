Водителя, который во Львове нагло захлопнул дверь перед военным с инвалидностью, наказали. Ему объявили выговор.

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Водитель нарушил трудовую дисциплину

Инцидент произошел в автобусе №29. Об этом стало известно из социальных сетей.

В коммунальном автотранспортном предприятии №1 отметили, что такими действиями водитель нарушил трудовую дисциплину и должностную инструкцию.

У водителя требовали объяснений по этой ситуации, а также лишили премии за октябрь. Если он повторит это нарушение – его уволят.

Что известно об инциденте