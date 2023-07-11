По данным аналитического центра CEDOS, в Украине фонд социального жилья составляет всего 3 095 квартир. Сегодня во Львове впервые реализуется проект социального жилья нового формата для пострадавших от войны. Почему нужно развивать институт социального жилья и чем такое жилье будет полезно после нашей победы – читайте далее.

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Квартиры для пациентов

В июне во Львове начались подготовительные работы для строительства восьми многоквартирных домов для пациентов национального реабилитационного центра "Несокрушимые" на улице Миколайчука. Само строительство должно стартовать уже в сентябре. В комплексе смогут проживать 700 человек. Деньги на это – 19,5 млн евро – Львов получил благодаря победе в грантовом конкурсе от Евросоюза, а архитектурный проект выбрали на всеукраинском архитектурном конкурсе.

Уникальность этого проекта для Украины в том, что новый жилищный фонд будет принадлежать городу, который с изменением обстоятельств сможет использовать его под разные потребности. Вероятно, пациенты смогут находиться там с членами семьи, говорит первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, протоколы разрабатываются совместно с Еврокомиссией и должны утвердить осенью.

Мы выбрали именно такой, а не другой формат, потому что есть европейские стандарты и требования Европейского союза,

– добавляет Андрей Москаленко.

Кроме жилья, в комплексе будут предусмотрены центр социальной и профессиональной адаптации и детский центр. Завершить строительство планируется через год – летом 2024 года.

90% раненых гражданских и военных, лечащихся в центре "Несокрушимые", это жители других городов. В зависимости от ситуации – какое это ранение и какое лечение нужно – они смогут проживать в комплексе от шести месяцев до года. Возможно, с ними смогут находиться и члены семьи, – рассказывает Андрей Москаленко.

Архитектурное бюро "Дроздов и Партнеры", ставшее победителем конкурса на проект жилья для пациентов экосистемы "Несокрушимые", спланировало дома небольшой этажности, перекликающиеся с городскими виллами.

"Виллы имеют одинаковые размеры, с возможностью обустройства разных типов квартир на этаже, комбинация которых может изменяться. В комплексе с реабилитационным центром предлагается интеграция вилл для людей с инвалидностью. Конструктивная схема также позволяет разрабатывать различные модули и типы элементов по длине и высоте, что обеспечит гибкая планировка и конфигурация квартир», – говорится в описании проекта.

Реализовывать проект будет компания AVR Development совместно и под наблюдением архитектурного бюро "Дроздов и Партнеры", сообщили в ЛГС.

Дома лучше

С одной стороны, жители комплекса в экосистеме "Несокрушимые" будут под наблюдением врачей, а с другой – смогут еще до завершения лечения начать социализацию и возвращение к самостоятельной жизни, что также является составной частью реабилитационного процесса.

Подобный, но частный и менее масштабный проект социального жилья для пациентов в свое время запустил БФ "Залог". Сначала фонд арендовал большое здание для нескольких семей из разных регионов, чьи дети лечили онкологию в Киеве. Незадолго до войны "Залог" начала строительство собственного дома для своих подопечных - центра "Дача".

Также БФ "Залог" с помощью партнеров уже во время войны реализовал проект социального жилья для вынужденных переселенцев в селе Неслухов во Львовской области. Это дом на 30 отдельных квартир, переоборудованный из бывшего общежития.

По словам психологи и координаторки проектов БФ "Залог" Марьяны Нич, если мы думаем о людях и их будущем, то должны обеспечить их достойным пространством для жизни. Свое жилье, добавляет она, – это о самостоятельности, собственной способности, достоинстве и ценности. К тому же, возможность жить с семьей – это позитив для лечения травмы, ведь она лечится в отношениях, для которых нужно комфортное, интимное пространство, где можно обо всем поговорить и побыть наедине, без посторонних людей.

Также в "Залоге" заметили, что если семья проживает на расстоянии длительное время, супруги не проводят время вместе, то, к сожалению, такие семьи разводились.

А если семья проходит трудности вместе, то из этой травмы происходит рост, это новый этап в жизни семьи. Иначе у каждого свой отдельный опыт, и его потом трудно интегрировать в общий. Сила семьи, эта командная поддержка есть очень важной. Для этого нужно свое пространство", – говорит психологиня.

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Чтобы дом не превратился в гетто

Создание жилья для отдельных категорий людей, объединенных схожими вызовами, несет в себе и определенные угрозы. С позитива, говорит Марьяна Нич, это объединение сообщества, его укрепление. Из негатива возможны проблемы с определенной оторванностью от жизни в закрытом пространстве. Это как с длительным пребыванием в больнице – когда человек находится там несколько месяцев, а то и полгода, это отнимает у него чувство мира – он забывает, как в нем жить.

Чтобы избежать этой угрозы, в доме для переселенцев и подопечных БФ "Запорука" в Неслухове почти еженедельно проходят разные мероприятия – например, встречи с психологами, юристами и т.д. Сейчас готовится к старту проект по бизнес-обучению для жителей, желающих начать свое дело.

"Нужно быть с людьми на связи, чтобы они не чувствовали себя брошенными - мол, у вас есть жилье и живите себе, как знаете", – говорит Марьяна Ничь.

Особо социализация важна для раненых военных, добавляет она. Те из них, которым уделяют внимание и помогают заново интегрироваться в общество, не боятся и не стесняются себя, скорее возвращаются в гражданскую жизнь и идут дальше.

Содействовать социализации и адаптации жителей комплекса в экосистеме "Несокрушимые" будут призваны общие пространства и центры – профессиональные, детские и так далее. Недаром это не просто реабилитационное пространство, а целая экосистема.

А как в мире?

Если говорить не только о раненых, нуждающихся в специальных условиях и надзоре врачей, то пригодится мировой опыт обеспечения нуждающихся социальным жильем.

Так, этот институт хорошо развит в разных странах Европы – Великобритания, Дания, Нидерланды и так далее – еще с начала прошлого века. За это время постепенно менялась структура собственности такого жилья – если раньше владельцами преимущественно были местные органы власти, то впоследствии инициативу взяли на себя частные жилищные ассоциации и благотворительные организации.

Механизм работает так – нуждающийся человек может арендовать социальную квартиру или дом по льготной цене или вообще бесплатно в организации, являющейся собственником жилого фонда.

Во Львове подобную программу в течение полугода реализовал благотворительный фонд Шона Пенна CORE совместно с Гуманитарным фондом для Украины. Она заключалась в компенсации на аренду жилья, оплату коммунальных услуг и единовременную денежную помощь на обустройство. За время работы программы по ней смогли поселиться в арендуемое жилье 104 семьи – это около 300 человек с оккупированных территорий или зоны активных боевых действий, получивших собственное пространство и возможность упорядочить жизнь. Хотя не все было гладко.

"Цены на жилье во Львове часто не вписывались в наш бюджет. К счастью, были риэлторы, которые соглашались на меньшую оплату услуг, чем 100%, хотя их было немного. Тем не менее, программа показала себя хорошо", – говорят в CORE.

В прошлом году директор по развитию компании ЛУН Андрей Мима также предлагал, чтобы государство ввело компенсацию вынужденным переселенцам за аренду жилья. По его мнению, это помогло бы решить жилищные вопросы большему количеству людей и более эффективно потратить бюджетные средства. Тогда в компании посчитали, что государство должно потратить около тысячи долларов в год на аренду жилья для одного переселенца. Пока этот механизм не действует.

Для кого еще нужно социальное жилье

Представим, что прошли годы после победы Украины в войне, мы стали страной с высоким уровнем жизни, где все вынужденные переселенцы войны вернулись в свои или новые дома. Что тогда делать со выстроенным социальным жильем?

В Неслухове, например, у руководства общины уже есть планы. Концепция дома с отдельными квартирами, а не общежития делает жилье пригодным для использования под различные потребности. К примеру, здесь смогут в случае необходимости жить пострадавшие от домашнего насилия женщины, ведь во время войны эта проблема в Украине только обострилась.

"В Украине растет количество случаев домашнего насилия, поскольку многие получают травматический опыт, в результате которого может значительно уменьшиться способность контролировать свое поведение", – говорит соучредитель центра "Женские перспективы", психологиня и правозащитница Марта Чумало.

По ее словам, в Украине сейчас практически не работает система приютов для пострадавших от домашнего насилия, поскольку в них заселяют переселенцев. Эту систему, говорит Марта Чумало, нужно восстановить, ведь пострадавшим на местах женщинам тяжело найти место, чтобы укрыться от обидчика. Эта проблема не исчезнет сама собой, поэтому наличие в общинах социального жилья увеличит шансы на помощь людям, страдающим домашним насилием.

Еще одна категория украинцев, которые и до большой войны нуждались в помощи с жильем, – это бездомные. Их количество росло во время пандемии коронавируса, а боевые действия и оккупация Россией украинских территорий только ускорила темпы этого роста.

По данным Минсоцполитики, в 2019 году в Украине официально было 33 тыс. бездомных людей, из которых 22 тыс. состояли на учете. Мониторинговая миссия ООН по правам человека провела свое исследование в Украине в 2020 году. По ее данным, только в Киеве тогда насчитывалось до 40 тыс. человек, у которых не было крыши над головой. По оценке некоторых волонтеров, до войны в Украине было около 200 тыс. бездомных.

Для таких людей в Украине действуют центры учета и ночного пребывания, социальные гостиницы и центры реинтеграции. В то же время, по данным Минсоцполитики, в том же Киеве с тысячами бездомных такие учреждения могут разместить всего пару сотен нуждающихся.

Во Львовской общине, кроме коммунального центра учета и ночного пребывания, помощь беспризорным оказывают общественные и церковные организации, в частности, сообщество "Оселя" и сообщество братьев-альбертинцев РКЦ. Но проживать в домах этих сообществ могут не больше нескольких десятков человек.

Наличие социального жилья в общинах помогло бы обеспечить хотя бы временным, но полноценным жильем людей, которые по разным причинам потеряли дом, а это способствовало бы более быстрой реинтеграции, преодолению зависимостей и поиску работы. В Великобритании, например, социальное жилье предоставляют людям, которые лечатся от наркотической или алкогольной зависимости.

Кроме того, такое жилье можно будет предоставлять учителям и медикам, приезжающим работать в общины. Вариантов – много, особенно если думать о людях и их потребностях.

Отметим, что государство запустило, а с 1 августа и расширяет, программу есть Обитель, предлагающая льготные кредиты на жилье. Впрочем, эта программа не способна охватить все категории нуждающихся. Так что мы все равно остро нуждаемся в развитии института социального жилья нового формата.

В аналитическом центре CEDOS считают, что для этого нужно запускать программу государственной поддержки общин, которые бы увеличивали фонд социального жилья, а также – создать соответствующие реестры: социального жилья и людей, нуждающихся в нем. Кроме того, Украина стоит наработать и принять новую жилищную политику. Здесь речь может идти о поддержке общин в строительстве или выкупе жилья для социальных нужд, компенсации от государства или местных властей благотворительным фондам и общественным организациям, которые будут осуществлять программы по обеспечению социальным жильем, привлечение международной помощи для реализации этих программ и так далее. Украинцы должны жить достойно.