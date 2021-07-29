Оперативники внутренней безопасности Нацполиции заметили тесты с признаками подделки. Тогда полицейские начали расследование. Об этом сообщили 29 июля.

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ПЦР-тесты с заключением "результат негативный"

Оказалось, что к мошенничеству причастна группа лиц, среди которых – медики и работники туристических фирм.

В группу входят мужчины 23 и 36 лет и 21-летняя жительница Львова.

Ради собственного обогащения они изготавливали и продавали справки с заключением "тест негативный". Но в то же время не проводили лабораторные исследования.

За справку клиенты платили от 800 до 900 гривен.

Правоохранители установили, что злоумышленники изготовили почти 2 тысячи фальшивых ПЦР-тестов.

Во Львове злоумышленники продавали фальшивые ПЦР-тесты с отрицательным результатом о COVID-19 / Фото Департамента внутренней безопасности Нацполиции