Оперативники внутренней безопасности Нацполиции заметили тесты с признаками подделки. Тогда полицейские начали расследование. Об этом сообщили 29 июля.
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ПЦР-тесты с заключением "результат негативный"
- Оказалось, что к мошенничеству причастна группа лиц, среди которых – медики и работники туристических фирм.
- В группу входят мужчины 23 и 36 лет и 21-летняя жительница Львова.
- Ради собственного обогащения они изготавливали и продавали справки с заключением "тест негативный". Но в то же время не проводили лабораторные исследования.
- За справку клиенты платили от 800 до 900 гривен.
- Правоохранители установили, что злоумышленники изготовили почти 2 тысячи фальшивых ПЦР-тестов.
Во Львове злоумышленники продавали фальшивые ПЦР-тесты с отрицательным результатом о COVID-19 / Фото Департамента внутренней безопасности Нацполиции
Что грозит преступникам
Мошенникам объявили подозрение за подделку и сбыт фальшивых документов, печатей, штампов и бланков. Если их вину докажут, то злоумышленникам может грозить ограничение свободы или лишение свободы до 5 лет.
Следственные действия проводят оперативники внутренней безопасности Нацполиции Украины и следователи Галицкой прокуратуры во Львове.