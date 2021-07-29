Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції помітили тести з ознаками підробки. Тоді поліцейські розпочали розслідування. Про це повідомили 29 липня.

Актуально Шахраї створили фальшивий сайт "Приватбанку" і видурюють гроші: як відрізнити підробку

У Львові зловмисники продавали фальшиві ПЛР-тести з негативним результатом про COVID-19 / Фото Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції

Що загрожує злочинцям

Шахраям оголосили підозру за підроблення та збут фальшивих документів, печаток, штампів та бланків. Якщо їхню вину доведуть, то зловмисникам може загрожувати обмеження волі або позбавлення волі до 5 років.

Слідчі дії проводять оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції України та слідчі Галицької прокуратури у Львові.

Зверніть увагу! Нещодавно в Дніпрі СБУ викрила підприємства, які незаконно постачали військові товари в Росію. Під час обшуків правоохоронці вилучили ці товари, а також – комп'ютерну техніку, документи, виробниче обладнання. Розслідування триває.