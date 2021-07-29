Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції помітили тести з ознаками підробки. Тоді поліцейські розпочали розслідування. Про це повідомили 29 липня.
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ПЛР-тести з висновком "результат негативний"
- Виявилось, що до шахрайста причетна група осіб, серед яких – медики та працівники туристичних фірм.
- До групи входять чоловіки 23 та 36 років та 21-річна мешканка Львова.
- Заради власного збагачення вони виготовляли і продавали довідки із висновком "тест негативний". Але водночас не проводили лабораторні дослідження.
- За довідку клієнти платили від 800 до 900 гривень.
- Правоохоронці встановили, що зловмисники виготовили майже 2 000 фальшивих ПЛР-тестів.
У Львові зловмисники продавали фальшиві ПЛР-тести з негативним результатом про COVID-19 / Фото Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції
Що загрожує злочинцям
Шахраям оголосили підозру за підроблення та збут фальшивих документів, печаток, штампів та бланків. Якщо їхню вину доведуть, то зловмисникам може загрожувати обмеження волі або позбавлення волі до 5 років.
Слідчі дії проводять оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції України та слідчі Галицької прокуратури у Львові.