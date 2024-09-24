Об этом сообщили в Львовском городском совете. За совершенные действия 19-летнему парню грозит уголовная ответственность.

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Почему парень совершал поджоги во Львове

Во Львовском городском совете отметили, что задержанного парня подозревают в нескольких поджогах, совершенных во Львове на прошлой неделе.

Подозреваемый умышленно повредил электрощитовую, окна учебного заведения, накрытие скульптуры Нептуна и имущество заведений питания в центре города,

– отметили в горсовете.

Злоумышленником оказался 19-летним жителем Львова. По его словам, на момент преступлений он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"За содеянное задержанному грозит наказание – лишение свободы на срок до десяти лет", – рассказали во Львовском городском совете.

У полиции Львовской области также добавили, что ночью с 17 на 18 сентября злоумышленник повредил окна одного из львовских вузов на улице Театральной, пытался поджечь корпус электрощитовой на углу улицы Театральной и площади Рынок.

Этой же ночью он повредил рекламные баннеры и декорации одного из кафе на улице Театральной, а также накрытие террасы и декорации заведения питания на улице Братьев Рогатинцев. Для всех поджогов он использовал зажигалку.



19-летнего парня подозревают в поджогах в центре Львова / Фото полиции Львовской области

Изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовская область", полицейские оперативно установили местонахождение поджигателя и задержали его,

– отметили правоохранители.

Сейчас продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают сумму ущерба, а также проверяют причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.