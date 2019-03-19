Львовяне поддержали автопробег за 10% растаможки авто, – Юрий Деревянко

Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за доступные автомобили, который состоялся во Львове.

Более 50 автомобилей организованно проехали по улицам Львова: от арены "Львов" до Проспекта Свободы. Об этом говорится на официальном сайте Юрия Деревянко.

Во время акции к пробегу присоединилось много автомобилей львовян, которые проезжали мимо. Некоторые машины сигналили в знак поддержки. Участники пробега зажгли файеры с требованием установить 10% за растаможку автомобиля от его стоимости.

Во время мероприятия Юрий Деревянко подчеркнул, что законы о растаможке, которые были приняты в прошлом году, не решили проблемы авто на европейской регистрации, а лишь больше ее усугубили.

По его словам, созданы условия выгодны только олигархам Святашу, Порошенко и Васадзе. "Эти люди видят вас как своих будущих клиентов, которые должны купить у них или китайские автомобили, или российские, зарабатывая с каждого украинца по 300-500 долларов в свой карман", – Деревянко обратился к автомобилистам.

Деревянко напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта № 9518 и 9519, которые внедряют единое правило для всех украинцев – 10% растаможки от стоимости автомобиля плюс оплата в пенсионный фонд при перерегистрации и все.

"Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен от растаможки и свыше 8 млрд грн – это НДС и акциз с топлива, которое эти автомобили потребляют за один год", – посчитал Юрий Деревянко.

По словам политика, автомобиль – это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги на себя и свои семьи для каждого украинца.

Юрий Деревянко добавил, что если украинцев заставят избавиться от своих машин, областные, районные бюджеты недополучат много средств.

Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установление ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе и Чернигове.