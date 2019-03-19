Львів’яни підтримали автопробіг за 10% розмитнення авто, – Юрій Дерев’янко

Кандидат в Президенти України від партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь в автопробігу за доступні автомобілі, який відбувся у Львові.

Понад 50 автомобілів організовано проїхали вулицями Львова: від арени "Львів" до Проспекту Свободи. Про це йдеться на офіційному сайті Юрія Дерев’янка.

Під час акції до пробігу долучилось багато автомобілів львів’ян, які проїжджали повз. Деякі машини сигналили на знак підтримки. Учасники пробігу запалили фаєри з вимогою встановити 10% за розмитнення автомобіля від його вартості.

Під час заходу Юрій Дерев’янко підкреслив, що закони про розмитнення, які були ухвалені в минулому році, не вирішили проблеми авто на європейській реєстрації, а лише більше її поглибили.

За його словами, створені умови вигідні лише олігархам Святашу, Порошенку і Васадзе. "Ці люди бачать вас як своїх майбутніх клієнтів, які мають купити у них або китайські автомобілі, або російські, заробляючи з кожного українця по 300-500 доларів в свою кишеню", – звернувся Дерев’янко до автомобілістів.

Дерев’янко нагадав, що разом з автомобілістами розробив два законопроекти № 9518 і 9519, які впроваджують єдине правило для всіх українців – 10% розмитнення від вартості автомобіля плюс оплата пенсійного фонду при перереєстрації і все.

"Це означає, що в державний бюджет за нашими законами протягом одного року надійде 23 мільярди гривень, з них 14,2 млрд гривень від розмитнення та понад 8 млрд грн – це ПДВ і акциз з палива, яке ці автомобілі споживають за один рік", – порахував Юрій Дерев’янко.

За словами політика, автомобіль – це не розкіш, а засіб бути економічно активними, заробляти гроші на себе і свої родини для кожного українця.

Юрій Дерев’янко додав, що якщо українців змусять позбутися своїх машин, обласні, районні бюджети недоотримають багато коштів.

Нагадаємо, 31 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести в Податковий та Митний кодекси України.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

Раніше автопробіги за доступні авто за участі Юрія Дерев’янка відбулись в Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі та Чернігові.