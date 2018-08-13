21:06
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Львовянин выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

Новая тема 33 Читати новину українською

Как львовянину Денису Шадуре удалось сорвать один миллион гривен от "Лото-Забава"?

Говорит, что за десять лет игры в лотерею разработал собственную формулу успеха.

"Во-первых, надо играть в лотерею государственного оператора "М.С.Л.". Во-вторых, верить в свой успех. И в-третьих, играть несмотря на маленькие выигрыши или маленькие проигрыши. До того времени, пока вас не пригласят в студию "Лото-Забава", – сказал миллионер "Лото-Забава" Денис Шадура.

В свой выигрыш поверил не сразу, поэтому несколько раз проверял счастливый билет, рассказывает Денис. Миллион планирует инвестировать в развитие семейного бизнеса. Кроме основного приза, оператор государственных лотерей "М.С.Л." для победителя подготовил подарочную программу "Два дня из жизни миллионера".

"Так меня в Киеве еще никто не встречал. В шикарном лимузине поехали в Межигорье. Мне там провели обзорную экскурсию. Увидели масштабы роскоши и красоту. Из Межигорье поехали в ресторан, после ресторана у нас была фотосессия", – рассказал миллионер "Лото-Забава" Денис Шадура.

Кроме того, "КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." выполнил одну из грез миллионера, подарив приключение в небе – полет на вертолете.

"Очень приятная, тихая машина. Немножко иначе себе представлял полет на вертолете. Это нельзя описать словами, это нужно просто почувствовать. И действительно, на таком красавце пролететь над Киевом – это просто мечта", – поделился впечатлениями Денис.

В этот же день, когда львовянин Денис получил чек на свой выигрыш, в Украине появился юбилейный, 300-й миллионер "Лото-Забава".

Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
сегодня, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сегодня, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
сегодня, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Четыре года войны: что сделала Украина для сдерживания России
сегодня, 19:00 Четыре года войны: что сделала Украина для сдерживания России
Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
Уляна Корицька
В Киеве открыли крупнейший в Украине ТРЦ Lavina
 5 декабря 2016 , 13:10
Евгений Черняк: министр Кутовой обложил коррупционной данью нелегальных производителей
 17 февраля 2017 , 11:20
На концерте памяти Игоря Билозира собралось созвездие артистов
 22 марта 2016 , 14:24
Выбраны лучшие идеи для облегчения жизни украинцев
 7 февраля , 16:23
Внимание инвесторов будет сосредоточено на событиях в Украине
 12 мая 2014 , 10:00
Экономь 2 грн на кофе с мобильным приложением
 5 мая 2016 , 16:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук