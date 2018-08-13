Львовянин выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

Как львовянину Денису Шадуре удалось сорвать один миллион гривен от "Лото-Забава"?

Говорит, что за десять лет игры в лотерею разработал собственную формулу успеха.



"Во-первых, надо играть в лотерею государственного оператора "М.С.Л.". Во-вторых, верить в свой успех. И в-третьих, играть несмотря на маленькие выигрыши или маленькие проигрыши. До того времени, пока вас не пригласят в студию "Лото-Забава", – сказал миллионер "Лото-Забава" Денис Шадура.



В свой выигрыш поверил не сразу, поэтому несколько раз проверял счастливый билет, рассказывает Денис. Миллион планирует инвестировать в развитие семейного бизнеса. Кроме основного приза, оператор государственных лотерей "М.С.Л." для победителя подготовил подарочную программу "Два дня из жизни миллионера".



"Так меня в Киеве еще никто не встречал. В шикарном лимузине поехали в Межигорье. Мне там провели обзорную экскурсию. Увидели масштабы роскоши и красоту. Из Межигорье поехали в ресторан, после ресторана у нас была фотосессия", – рассказал миллионер "Лото-Забава" Денис Шадура.



Кроме того, "КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." выполнил одну из грез миллионера, подарив приключение в небе – полет на вертолете.



"Очень приятная, тихая машина. Немножко иначе себе представлял полет на вертолете. Это нельзя описать словами, это нужно просто почувствовать. И действительно, на таком красавце пролететь над Киевом – это просто мечта", – поделился впечатлениями Денис.



В этот же день, когда львовянин Денис получил чек на свой выигрыш, в Украине появился юбилейный, 300-й миллионер "Лото-Забава".