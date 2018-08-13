19:12
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Львів’янин виграв мільйон гривень в "Лото-Забава"

Нова тема 18 Читать новость на русском

Як львів’янину Денису Шадурі вдалося зірвати один мільйон гривень від "Лото-Забава"?

Каже, що за десять років гри у лотерею розробив власну формулу успіху.

"По-перше, треба грати в лотерею державного оператора "М.С.Л.". По-друге, вірити у свій успіх. І по-третє, грати незважаючи на маленькі виграші чи маленькі програші. До того часу, поки вас не запросять до студії "Лото-Забава", – сказав мільйонер "Лото-Забава" Денис Шадура.

У свій виграш повірив не одразу, тому кілька разів перевіряв щасливий білет, розповідає Денис. Мільйон планує інвестувати в розвиток сімейного бізнесу. Окрім основного призу, оператор державних лотерей "М.С.Л." для переможця підготував подарункову програму "Два дні з життя мільйонера".

"Так мене в Києві ще ніхто не зустрічав. В шикарному лімузині поїхали в Межигір'я. Мені там провели оглядову екскурсію. Побачили масштаби розкоші і красу. З Межигір`я поїхали в ресторан, після ресторану в нас була фотосесія", – розповів мільйонер "Лото-Забава" Денис Шадура.

Крім того, "КЛУБ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." здійснив одну із мрій мільйонера, подарувавши пригоду в небі – політ на гелікоптері.

"Дуже приємна, тиха машина. Трошки інакше собі уявляв політ на вертольоті. Це не можна описати словами, це потрібно просто відчути. І дійсно, на такому красені пролетіти над Києвом – це просто мрія", – поділився враженнями Денис.

У цей самий день, коли львів’янин Денис отримав чек на свій виграш, в Україні з’явився ювілейний, 300-й мільйонер "Лото-Забава".

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук