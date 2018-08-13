Львів’янин виграв мільйон гривень в "Лото-Забава"

Як львів’янину Денису Шадурі вдалося зірвати один мільйон гривень від "Лото-Забава"?

Каже, що за десять років гри у лотерею розробив власну формулу успіху.

"По-перше, треба грати в лотерею державного оператора "М.С.Л.". По-друге, вірити у свій успіх. І по-третє, грати незважаючи на маленькі виграші чи маленькі програші. До того часу, поки вас не запросять до студії "Лото-Забава", – сказав мільйонер "Лото-Забава" Денис Шадура.

У свій виграш повірив не одразу, тому кілька разів перевіряв щасливий білет, розповідає Денис. Мільйон планує інвестувати в розвиток сімейного бізнесу. Окрім основного призу, оператор державних лотерей "М.С.Л." для переможця підготував подарункову програму "Два дні з життя мільйонера".

"Так мене в Києві ще ніхто не зустрічав. В шикарному лімузині поїхали в Межигір'я. Мені там провели оглядову екскурсію. Побачили масштаби розкоші і красу. З Межигір`я поїхали в ресторан, після ресторану в нас була фотосесія", – розповів мільйонер "Лото-Забава" Денис Шадура.

Крім того, "КЛУБ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." здійснив одну із мрій мільйонера, подарувавши пригоду в небі – політ на гелікоптері.

"Дуже приємна, тиха машина. Трошки інакше собі уявляв політ на вертольоті. Це не можна описати словами, це потрібно просто відчути. І дійсно, на такому красені пролетіти над Києвом – це просто мрія", – поділився враженнями Денис.

У цей самий день, коли львів’янин Денис отримав чек на свій виграш, в Україні з’явився ювілейний, 300-й мільйонер "Лото-Забава".