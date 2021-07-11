Оказалось, что это 48-летняя львовянка. Полиция решает вопрос правовой квалификации инцидента.

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На рассвете в полицию поступило сообщение о заминировании

Полицейские сообщили, что 11 июля ориентировочно в 05:45 в полицию позвонили и сообщили о минировании двух зданий:

Главного управления полиции Львовщины,

и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции.

По адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории – никаких взрывоопасных предметов не обнаружено,

– заявили полицейские.

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Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка. Известно также, что она воспользовалась телефоном своей матери.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации действий.

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