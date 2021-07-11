Оказалось, что это 48-летняя львовянка. Полиция решает вопрос правовой квалификации инцидента.
К теме Фейковое минирование КГГА: псевдоминер якобы показал свое фото
На рассвете в полицию поступило сообщение о заминировании
Полицейские сообщили, что 11 июля ориентировочно в 05:45 в полицию позвонили и сообщили о минировании двух зданий:
- Главного управления полиции Львовщины,
- и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции.
По адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории – никаких взрывоопасных предметов не обнаружено,
– заявили полицейские.
Правоохранители установили, кто сообщил о фейковых минированиях
Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка. Известно также, что она воспользовалась телефоном своей матери.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации действий.
Последние заминирования в Украине: коротко
- 6 июля в Киеве прекратили работу КГГА из-за сообщения о минировании. Псевдоминер прислал в полицию якобы свой адрес и требовал передать ему 0,5 биткоина, что составляет около 17 тысяч долларов. Полиция не нашла взрывчатку.
- Перед тем, 2 июля, пьяный мужчина в Киеве якобы заминировал общежитие. Взрывчатку не нашли, а мужчину арестовали.
- 29 июня в Киеве заявили о заминировании Шевченковского районного суда. В то время там рассматривали дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.