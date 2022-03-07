Во Львове и области напомнили номера важных экстренных служб. Их обновили и дополнили.

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Не исключают проблемы и из-за перезагруженных линий

Дело в том, что могут случаться сбои в сети. Также не исключена перегруженность линий. Поэтому короткие, привычные для всех украинцев, номера "скорой", полиции, чрезвычайников и газовой службы могут быть недоступны.

В случае этого для скорой медицинской помощи добавили 2 номера:

067 905 87 44;

067 905 85 61.

Также проинформировали и о 2 номерах газовой службы:

067 942 73 83;

067 942 73 94.

У Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) есть 6 дополнительных номеров, а у полиции аж 7. Их можно увидеть на фото Львовской областной госадминистрации.



Дополнительные номера экстренных служб / Фото пресс-службы Львовской ОГА