Львовяне против тотальной партизации местных советов. Представители регионального отделения Ассоциации городов Львовщины обратились к народным депутатам с просьбой не поддерживать законопроект №3485.

Он вводит пропорционально партийную систему выборов в городских общинах с количеством избирателей от 15 тысяч – вместо действующей нормы в 90 тысяч и более. Мэры 25 городов Львовщины, которые подписали обращение, считают этот законопроект недемократическим. Ведь он фактически лишает жителей небольших городов возможности участвовать в решении вопросов развития своих территориальных общин.

Выглядит так, что отдельные округа, отдельные улицы не будут иметь своего представителя в совете, интересы людей не будут никем представлены. В свою очередь введение партийной системы приносит дисбаланс в работу органов местного самоуправления, преследует исключительно узкие партийные интересы и не отстаивает интересы граждан,

– сказал городской голова Перемышлян Александр Зозуля.

Мэры обеспокоены, что при таких условиях в местные советы могут попасть неизвестные люди из партийных списков, а не активные представители общин.

Мы решаем на местах сегодня вопросы воды, газа, канализации, дорог и освещения. Нам не нужны те политические разборки. Нам нужно делать хозяйку. Основой местного самоуправления являются сильные территориальные общины, как это было всегда. А сегодня это понятие пытаются подменить. Сегодня на замену местного самоуправления хотят нам поставить партийное управление, чтобы легче было манипулировать теми людьми. Это недопустимо,

– отметил городской голова Золочева Игорь Гриньков.

Народные депутаты перед вторым чтением должны рассмотреть законопроект №3485 на комитете. Между тем требование мэров Львовщины не превращать местное самоуправление на партийные ячейки уже поддержали некоторые главы городов Винницкой области и Донбасса.