Львів'яни проти тотальної партизації місцевих рад. Представники регіонального відділення Асоціації міст Львівщини звернулися до народних депутатів з проханням не підтримувати законопроєкт №3485.

Він запроваджує пропорційно партійну систему виборів у міських громадах з кількістю виборців від 15 тисяч – замість чинної норми у 90 тисяч і більше. Мери 25 міст Львівщини, які підписали звернення, вважають цей законопроєкт недемократичним. Адже він фактично позбавляє мешканців невеличких міст можливості брати участь у вирішенні питань розвитку своїх територіальних громад.

Виглядає так, що окремі округи, окремі вулиці не будуть мати свого представника в раді, інтереси людей не будуть ніким представлені. У свою чергу запровадження партійної системи приносить дисбаланс в роботу органів місцевого самоврядування, переслідує виключно вузькі партійні інтереси і не відстоює інтереси громадян,

– сказав міський голова Перемишлян Олександр Зозуля.

Мери стурбовані, що за таких умов до місцевих рад можуть потрапити невідомі люди з партійних списків, а не активні представники громад.

Ми вирішуємо на місцях сьогодні питання води, газу, каналізації, доріг і освітлення. Нам не потрібні ті політичні розбірки. Нам потрібно робити господарку. Основою місцевого самоврядування є сильні територіальні громади, як це було завжди. А сьогодні це поняття пробують підмінити. Сьогодні на заміну місцевого самоврядування хочуть нам поставити партійне управління, щоб легше було маніпулювати тими людьми. Це не припустимо,

– зазначив міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Народні депутати перед другим читанням мають розглянути законопроєкт №3485 на комітеті. Тим часом вимогу мерів Львівщини не перетворювати місцеве самоврядування на партійні осередки вже підтримали деякі голови міст Вінниччини та Донеччини.