Спасатели призывают жителей Львовщины быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего пресмыкающихся можно встретить в высокой траве, кустах и ​​лесу.

К теме После укуса змеи 18-летняя жительница Львовщины попала в больницу

На Львовщине змея укусила подростка

  • В 13:20 спасателям поступило сообщение, что в Турковскую центральную районную больницу попал 14-летний местный житель.
  • Подросток обратился за помощью в приемное отделение медучреждения, потому что его укусила змея.
  • Сейчас парень находится состоянии средней тяжести.


Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала