Спасатели призывают жителей Львовщины быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего пресмыкающихся можно встретить в высокой траве, кустах и ​​лесу.

К теме После укуса змеи 18-летняя жительница Львовщины попала в больницу

На Львовщине змея укусила подростка

В 13:20 спасателям поступило сообщение, что в Турковскую центральную районную больницу попал 14-летний местный житель.

Подросток обратился за помощью в приемное отделение медучреждения, потому что его укусила змея.

Сейчас парень находится состоянии средней тяжести.

Заметьте! Отправляясь на природу, следует надевать высокую плотную обувь, которую змея не сможет прокусить. Однако, если вы все-таки встретили пресмыкающееся, не паникуйте. Чтобы избежать укуса не стоит приближаться к змее и не делать резких движений. Вместо этого нужно просто спокойно отойти.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала