Рятувальники закликають жителів Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах та лісі.
До теми Після укусу змії 18-річна жителька Львівщини потрапила у лікарню
На Львівщині змія вкусила підлітка
- О 13:20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель.
- Підліток звернувся за допомогою у приймальне відділення медзакладу, бо його вкусила змія.
- Наразі хлопець перебуває стані середньої важкості.
Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу