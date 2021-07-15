Рятувальники закликають жителів Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах та лісі.

До теми Після укусу змії 18-річна жителька Львівщини потрапила у лікарню

На Львівщині змія вкусила підлітка

  • О 13:20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель.
  • Підліток звернувся за допомогою у приймальне відділення медзакладу, бо його вкусила змія.
  • Наразі хлопець перебуває стані середньої важкості.


Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу