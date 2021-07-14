Найпоширенішою отруйною змією в області є гадюка звичайна. Однак невідомо, чи саме вона вкусила постраждалу.

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Змія вкусила 18-річну дівчину

  • Приблизно о 15:30 до Сколівської центральної районної лікарні потрапила 18-річна дівчина.
  • Її в ногу вкусила змія.
  • Інцидент трапився на подвір'ї будинку постраждалої у селі Верхня Рожанка Стрийського району.
  • Наразі невідомо, у якому стані перебуває пацієнтка.

Як уникнути зустрічі зі змією

Щоб уникнути укусів плазунів, фахівці радять дотримуватись кількох простих правил.

  • Якщо ви побачили змію поруч із собою, не панікуйте.
  • Також не слід робити різких рухів. У такому випадку необхідно зачекати, доки плазун не відповзе.
  • Як правило, змії не можуть побачить нерухомий об'єкт, тож першими не нападатимуть.
  • Вирушаючи у місцевість, де можуть жити плазуни, одягайте ті речі, які здатні захистити вас від укусів – довгі штани із цупкої тканини та високі черевики.
  • Окрім того, перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, необхідно пошурхотіти чи постукати палицею, щоб відлякати плазунів.
  • Ні в якому разі не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев.

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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу