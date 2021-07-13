Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Рятувальники закликають жителів області бути уважними та обережними, вирушаючи на природу.
До теми На Львівщині після укусу гадюки 13-річна дівчина потрапила до реанімації
Чоловіка на власному подвір'ї вкусила змія
- Приблизно о 17:00 до Самбірської ЦРЛ госпіталізували 30-річного чоловіка.
- Пацієнта в ногу вкусила змія.
- Інцидент трапився на подвір'ї його будинку в селі Лопушно Самбірського району.
- Начмед лікарні Степан Саврун уточнив у коментарі ZAXID.NET, що наразі постраждалий перебуває в реанімації.
- Стан чоловіка – стабільний.
Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу