Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Рятувальники закликають жителів області бути уважними та обережними, вирушаючи на природу.

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Чоловіка на власному подвір'ї вкусила змія

Приблизно о 17:00 до Самбірської ЦРЛ госпіталізували 30-річного чоловіка.

Пацієнта в ногу вкусила змія.

Інцидент трапився на подвір'ї його будинку в селі Лопушно Самбірського району.

Начмед лікарні Степан Саврун уточнив у коментарі ZAXID.NET, що наразі постраждалий перебуває в реанімації.

Стан чоловіка – стабільний.

Зауважте! Найчастіше змій можна зустріти у високій траві, кущах та лісі. Тож, вирушаючи на природу, краще взувати високе щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити. Якщо ж ви таки зустріли змію, не панікуйте. Щоб уникнути укусу не варто до неї наближатися та робити різких рухів. Натомість потрібно просто спокійно відійти.

Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу