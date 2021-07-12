За словами пацієнтки, змія була доволі великою. Вона вкусила дівчину в ногу.

До теми На Львівщині після укусу змії 9-річний хлопчик потрапив у реанімацію

13-річну дівчину вкусила гадюка

Лікар-анестезіолог Центру Тарас Борачок розповів, що до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ввечері 10 липня госпіталізували 13-річну жительку Турківського району. Дівчина зазначила, що її після обіду під час збирання суниць у гомілку лівої ноги вкусила велика гадюка.

За словами лікаря, наразі дитина перебуває при свідомості. Після укусу батьки дівчини одразу звернулися до Турківської центральної районної лікарні. Там медики надали постраждалій першу допомогу, а ввечері її госпіталізували до Львова.

Під час госпіталізації у дівчини були загальна слабкість, блювота, масивний набряк гомілки, який прогнозовано може ще збільшуватися. За словами пацієнтки, гадюка була доволі великою, тож можна передбачити, що дитині дісталася велика доза отрути,

– додав Борачок.

За словами лікаря, пацієнтка перебуватиме у реанімації, поки набряк не почне спадати. Після цього її переведуть у педіатричне відділення.

Зауважте Плазуни атакують: на Львівщині трапився ще один випадок укусу змії

Як уникнути зустрічі з плазуном

Лікарі Центру зазначили, що щороку через укуси змій до них потрапляє понад 20 дітей. Здебільшого усі вони – жителі гірських районів. У 2021 році від укусів плазунів вже постраждали 3 дітей. Щоб уникнути небезпеки, медики радять дотримуватись простих правил:

Якщо ви побачили змію, не робіть різких рухів і зачекайте, доки вона не відповзе. Як правило, плазун просто не побачить нерухомий об'єкт.

Якщо ви вирушаєте в місцевість, де можуть жити змії, одягайте ті речі, які здатні захистити вас від укусів – довгі штани із цупкої тканини та високі черевики. Штани краще заправити в черевики.

Перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, щоб відлякати плазунів, необхідно пошурхотіти чи постукати палицею.

Ні в якому разі не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев.

Читайте також Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога

Що робити, якщо вкусила гадюка

Якщо потерпілому вчасно надати медичну допомогу після укусу змії, неприємний інцидент мине без серйозних наслідків.

Необхідно якнайшвидше потрапити до лікарні, адже лише лікарі зможуть надати усю необхідну допомогу.

Також слід зберігати спокій, зняти з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття та іммобілізувати її підручним засобами.

Після цього місце укусу необхідно обробити антисептиком.

Також слід прикласти до рани лід, обгорнутий в тканину

Окрім цього, постраждалому необхідно вживати багато води та випити 1 – 2 таблетки ліків проти алергії.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу