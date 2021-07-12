По словам пациентки, змея была довольно большая. Она укусила девушку в ногу.

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13-летнюю девушку укусила гадюка

Врач-анестезиолог Центра Тарас Борачок рассказал, что в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр вечером 10 июля госпитализировали 13-летнюю жительницу Турковского района. Девушка отметила, что ее после обеда во время сбора земляники в голень левой ноги укусила большая гадюка.

По словам врача, сейчас ребенок находится в сознании. После укуса родители девушки сразу обратились в Турковскую центральную районную больницу. Там медики оказали пострадавшей первую помощь, а вечером ее госпитализировали во Львов.

Во время госпитализации у девушки были общая слабость, рвота, массивный отек голени, который прогнозируемо может еще увеличиваться. По словам пациентки, гадюка была довольно большая, поэтому можно предположить, что ребенку досталась большая доза яда,

– добавил Борачок.

По словам врача, пациентка будет находиться в реанимации, пока отек не начнет спадать. После этого ее переведут в педиатрическое отделение.

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Как избежать встречи с пресмыкающимся

Врачи Центра отметили, что ежегодно из-за укусов змей к ним попадает более 20 детей. В основном все они – жители горных районов. В 2021 году от укусов пресмыкающихся уже пострадали 3 детей. Чтобы избежать опасности, медики советуют придерживаться простых правил:

Если вы увидели змею, не делайте резких движений и подождите, пока она не отползет. Как правило, пресмыкающееся просто не увидит неподвижный объект.

Если вы отправляетесь в местность, где могут жить змеи, надевайте те вещи, которые способны защитить вас от укусов – длинные брюки из плотной ткани и высокие ботинки. Брюки лучше заправить в ботинки.

Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, чтобы отпугнуть пресмыкающихся, необходимо пошуршать или постучать палкой.

Ни в коем случае не касайтесь непроверенных предметов руками. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев.

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Что делать, если укусила гадюка

Если пострадавшему вовремя оказать медицинскую помощь после укуса змеи, неприятный инцидент пройдет без серьезных последствий.

Необходимо как можно быстрее попасть в больницу, ведь только врачи смогут оказать всю необходимую помощь.

Также следует сохранять спокойствие, снять с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь и иммобилизовать ее подручными средствами.

После этого место укуса необходимо обработать антисептиком.

Также следует приложить к ране лед, обернутый в ткань

Кроме этого, пострадавшему необходимо употреблять много воды и выпить 1 – 2 таблетки лекарства против аллергии.



Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала