Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Спасатели призывают жителей области быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу.
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Мужчину на собственном дворе укусила змея
- Примерно в 17:00 в Самборскую ЦРБ госпитализировали 30-летнего мужчину.
- Пациента в ногу укусила змея.
- Инцидент произошел на дворе его дома в селе Лопушно Самборского района.
- Начмед больницы Степан Саврун уточнил в комментарии ZAXID.NET, что сейчас пострадавший находится в реанимации.
- Состояние мужчины – стабильное.
Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала