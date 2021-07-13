Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Спасатели призывают жителей области быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу.

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Мужчину на собственном дворе укусила змея

  • Примерно в 17:00 в Самборскую ЦРБ госпитализировали 30-летнего мужчину.
  • Пациента в ногу укусила змея.
  • Инцидент произошел на дворе его дома в селе Лопушно Самборского района.
  • Начмед больницы Степан Саврун уточнил в комментарии ZAXID.NET, что сейчас пострадавший находится в реанимации.
  • Состояние мужчины – стабильное.


Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала