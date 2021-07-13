Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. Спасатели призывают жителей области быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу.

К теме На Львовщине после укуса гадюки 13-летняя девушка попала в реанимацию

Мужчину на собственном дворе укусила змея

Примерно в 17:00 в Самборскую ЦРБ госпитализировали 30-летнего мужчину.

Пациента в ногу укусила змея.

Инцидент произошел на дворе его дома в селе Лопушно Самборского района.

Начмед больницы Степан Саврун уточнил в комментарии ZAXID.NET, что сейчас пострадавший находится в реанимации.

Состояние мужчины – стабильное.

Заметьте! Чаще всего змей можно встретить в высокой траве, кустах и лесу. Поэтому, отправляясь на природу, лучше надевать высокую плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить. Если же вы таки встретили змею, не паникуйте. Во избежание укуса не стоит к ней приближаться и делать резких движений. Вместо этого нужно просто спокойно отойти.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала