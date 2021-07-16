На Львовщине можно встретить только один вид ядовитых змей – гадюку обыкновенную. Однако неизвестно, укусила ли именно она пострадавших.

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Змея укусила мужчину в лесу

Примерно в 13:00 за помощью к врачам обратился 41-летний львовянин.

Его 13 июля во время сбора грибов в селе Волчье Самборского района в правое колено укусила змея.

Мужчину госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Обратите внимание! Львовщина является лидером среди областей Украины по количеству случаев укусов змей. За 2 месяца в 2021 году змеи покусали более 2 десятков человек.

Женщину укусила змея на приусадебном участке

Около 16:00 в Турковскую центральную городскую больницу госпитализировали 34-летнюю женщину.

Ее на приусадебном участке в селе Верхнее Высоцкое Самборского района укусила змея.

Пострадала также находится в состоянии средней степени тяжести.

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Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала