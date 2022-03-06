Соответствующее заявление сделал заместитель главы Львовской ОВА Виталий Загайный. Это произошло 5 февраля во время брифинга.

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На Львовщине уберут или модернизируют самовольные блокпосты

На территории Львова и Львовской области должны быть официальные блокпосты. Часть самовольных блокпостов, которые с первых дней создали на территории области, превратят в наблюдательные посты, когда пост разворачивается на 90 градусов,

– говорится в сообщении.

Перед этим писали, что такие посты не перекрывают движение транспорта и выполняют свою функцию.

"Другие самовольные блокпосты мы будем ликвидировать. В пределах 2-3 дней мы наведем порядок с этим", – говорится в сообщении.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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