Відповідну заяву зробив заступник глави Львівської облвійськадміністрації Віталій Загайний. Це трапилось 5 лютого під час брифінгу.

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На Львівщині приберуть або модернізують самовільні блокпости

На території Львова та у Львівській області мають бути офіційні блокпости. Частину самовільних блокпостів, які з перших днів створили на території області, перетворять на спостережні пости, коли пост розгортається на 90 градусів,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо писали, що такі пости не перекривають рух транспорту і виконують свою функцію.

"Інші самовільні блокпости ми будемо ліквідовувати. В межах 2−3 днів ми наведемо порядок з цим", – мовиться у повідомленні.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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