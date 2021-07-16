В Минздраве анонсировали, что вакцина Pfizer вскоре появится в центрах вакцинации. Прививки этим препаратом будут делать всем желающим, однако в приоритете – пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.

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На Львовщине недостаточно вакцин Pfizer для центров вакцинации

Региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут рассказал, что в области пока недостаточно вакцин Pfizer для прививок в центрах вакцинации. По его словам 15 июля Львовщина получила 8,19 тысячи доз этого препарата.

Им будут прививать те категорий населения, которых нужно вакцинировать именно этим препаратом. В очереди на прививку вакциной Pfizer сейчас находятся медработники, педагоги, представители органов исполнительной и судебной власти и местного самоуправления.

Буквально вчера мы получили 8190 доз этой вакцины. Но мы еще не завершили вакцинацию тех определенных категорий населения, которые должны получить прививку вакциной Pfizer. Сейчас мы обращаем внимание на людей, которые получили первую дозу этого препарата,

– добавил Когут.

По его словам, людей, которые уже получили первую дозу Pfizer, обязательно следует вакцинировать второй дозой. Также перед началом учебного года следует сделать прививки педагогам.

"То есть когда мы завершим вакцинацию этих категорий, и если у нас будет достаточное количество вакцины, тогда мы будем давать Pfizer в центры вакцинации", – подытожил Когут.

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