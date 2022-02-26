Соответствующую информацию обнародовали во Львовской облгосадминистрации. Это произошло после сообщения МВД о том, что следует снимать знаки для дезинформации оккупанта.

Заметьте В МВД просят украинцев снимать таблички с названиями городов и улиц

Во Львовской области людей просят пока не снимать знаки с названиями городов или сел

Обратите внимание! Указательные знаки и знаки названий населенных пунктов во Львовской области пока не снимаем,

– сообщили в ОГА.

Объяснили, что позиция Генерального штаба относительно снятия знаков населенных пунктов касается только тех областей, где уже происходит движение оккупационных войск или к которым приближается военная техника врага.

Все остальные дорожные знаки нужны.

"Прошу жителей области и представителей ОТГ на местах не проводить на Львовщине пока никаких демонтажей до следующих указаний", – призвала областная власть.

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