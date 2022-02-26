Відповідну інформацію оприлюднили у Львівській обласній державній адміністрації. Це трапилось після повідомлення МВС про те, що варто знімати знаки для дезінформації окупанта.

Зауважте У МВС просять українців знімати таблички з назвами міст та вулиць

На Львівщині людей просять поки не знімати знаки з назвами міст чи сіл

Зверніть увагу! Вказівних знаків та знаків назв населених пунктів на Львівщині поки не знімаємо,

– повідомили в ОДА.

Пояснили, що позиція Генерального штабу щодо зняття знаків населених пунктів стосується тільки тих областей, де вже відбувається рух окупаційних військ або до яких наближається військова техніка ворога.

Натомість всі інші дорожні знаки потрібні.

"Прошу жителів області та представників ОТГ на місцях не проводити на Львівщині поки що жодних демонтажів до наступних вказівок", – закликала обласна влада.



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