Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Вот новые номера, по которым вы сможете дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию. Запишите их!

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Номера вместо "101" (ГСЧС)

для абонентов Киевстар +380969632583

для абонентов Lifecell +380639815841 и +380639812547

для абонентов Vodafon +380995218203

Номера вместо "103" ("скорая")

+380679058744

+380679058561

Резервные номера "102" (полиция)

0963225167

0680205581

0680971708

0989579718,

0683109186,

098182890

Резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.

Сейчас специалисты возобновляют работу всех линий.

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